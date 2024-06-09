Fransa Açık'ta kazanan Carlos Alcaraz! Fransa Açık finalinde Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz, bu organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvası Roland Garros'un tek erkeklerdeki final maçında, İspanyol Carlos Alcaraz ile Alman Alexander Zverev karşı karşıya geldi.

Hem Alcaraz hem de Zverev, Roland Garros'ta ilk kez final oynadı.

Alcaraz ilk kez şampiyon oldu

Toplam 5 set oynanan ve 4 saat 19 dakika süren maç sonunda 21 yaşındaki Alcaraz, rakibini 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek, kariyerindeki ilk kez Roland Garros'ta şampiyon oldu.

Zverev yine galip gelemedi

Dünya 4 numarası Zverev, 2020 ABD Açık'ın ardından ikinci kez bir grand slam finalinde mücadele etti.

Zverev, 2020 ABD Açık'ta finalde kaybettikten sonra ikinci grand slam finalinde de karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Alcaraz, üçüncü kez grand slam kazandı

Alcaraz, geçen yıl Wimbledon'u ve 2022'de ABD Açık'ı kazandıktan sonra üçüncü grand slam şampiyonluğunu elde etti.