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Fransa Açık'ta şampiyon Djokovic
Novak Djokovic, Fransa Açık finalinde 2-0 geriye düştüğü maçta Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 mağlup etti ve kariyerindeki 19. Grand Slam zaferini kazandı.
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 20:27
- Güncelleme : 13.06.2021 - 20:33
Fransa Açık tenis turnuvası Roland Garros'un final maçında Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas karşılaştı.
Yunan tenisçi Tsitsipas ilk iki seti 7-6, 62 ile kazandı ve 2-0 öne geçti. Novak Djokovic ise bu skora rağmen geri dönmeyi başardı.
19. ŞAMPİYONLUK
Bir önceki turda toprak kortların ustası Nadal'ı geçen Djokovic daha sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 ile kazandı ve şampiyon olmayı başardı.
4 saati geçen finalin ardından Djokovic 19.kez Grand Slam turnuvası zaferine ulaştı.