Fransa Açık'ta şampiyon Djokovic

Novak Djokovic, Fransa Açık finalinde 2-0 geriye düştüğü maçta Stefanos Tsitsipas'ı 3-2 mağlup etti ve kariyerindeki 19. Grand Slam zaferini kazandı.

Fransa Açık tenis turnuvası Roland Garros'un final maçında Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Yunan tenisçi Tsitsipas ilk iki seti 7-6, 62 ile kazandı ve 2-0 öne geçti. Novak Djokovic ise bu skora rağmen geri dönmeyi başardı.

19. ŞAMPİYONLUK

Bir önceki turda toprak kortların ustası Nadal'ı geçen Djokovic daha sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-4 ile kazandı ve şampiyon olmayı başardı.

4 saati geçen finalin ardından Djokovic 19.kez Grand Slam turnuvası zaferine ulaştı.