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- Genç tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy Kenya'da şampiyon
Genç tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy Kenya'da şampiyon
Milli tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy, Kenya'da düzenlenen ITF Doğu Afrika Gençler 4 Tenis Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Portekizli partneri Tiago Boschmans'la birinci oldu.
- AA
- 12.11.2021 - 22:40
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara TOHM'dan yetişen ENKA Spor Kulübünün sporcusu Süleyman Deniz, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki turnuvaya Portekizli partneriyle katıldı.
17 YAŞINDA ŞAMPİYON OLDU
Finalde Tiago Pereira (Portekiz)-Julius Augunas (Litvanya) çiftiyle karşılaşan 17 yaşındaki milli tenisçi ve partneri, maçı 2-6, 7-5 ve 11-9'luk setlerle kazanarak şampiyonluğa ulaştı.