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    Genç tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy Kenya'da şampiyon

    Milli tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy, Kenya'da düzenlenen ITF Doğu Afrika Gençler 4 Tenis Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde Portekizli partneri Tiago Boschmans'la birinci oldu.
    • AA
    • 12.11.2021 - 22:40
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    Genç tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy Kenya'da şampiyon

    Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara TOHM'dan yetişen ENKA Spor Kulübünün sporcusu Süleyman Deniz, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki turnuvaya Portekizli partneriyle katıldı.

    17 YAŞINDA ŞAMPİYON OLDU

    Finalde Tiago Pereira (Portekiz)-Julius Augunas (Litvanya) çiftiyle karşılaşan 17 yaşındaki milli tenisçi ve partneri, maçı 2-6, 7-5 ve 11-9'luk setlerle kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

    Genç tenisçi Süleyman Deniz Gürsoy Kenya da şampiyon #1

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