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    Genç tenisçiler Bakü'de şampiyon

    Antalya TOHM ve Enka Spor Kulübü lisanslı sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ve Mersin TOHM sporcusu Toprak Avcıbaşı, Bakü’de çiftlerde şampiyon oldular.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 12:37
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    Genç tenisçiler Bakü'de şampiyon

    13-18 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de ITF (Uluslarası Tenis Federasyonu) tarafından düzenlenen junior (gençler) tenis şampiyonası düzenlendi.

    ÇİFTLERDE ŞAMPİYON OLDULAR

    Turnuvada, Antalya TOHM ve Enka Spor Kulübü lisanslı sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy ve Mersin TOHM sporcusu Toprak Avcıbaşı çiftler finalinde Rus ve Ukranyalı rakiplerini 2/6 6/3 ve 10/8 yenerek şampiyon oldular.

    Süleyman Deniz Gürsoy bu turnuvada teklerde yarı final oynama başarısı gösterdi.

    Genç tenisçiler Bakü de şampiyon #1

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