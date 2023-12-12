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Iga Swiatek, art arda ikinci kez yılın en iyi tenisçisi seçildi

Iga Swiatek, art arda ikinci kez yılın en iyi tenisçisi seçildi 22 yaşındaki Iga Swiatek, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından verilen 2023 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi oldu.