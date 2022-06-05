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Iga Swiatek bir kez daha Roland Garros şampiyonu

Iga Swiatek bir kez daha Roland Garros şampiyonu

Roland Garros finalinde Coco Gauff'u 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Iga Swiatek, 2020'den sonra bir kez daha şampiyon oldu.