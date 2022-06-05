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    Iga Swiatek bir kez daha Roland Garros şampiyonu

    Roland Garros finalinde Coco Gauff'u 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Iga Swiatek, 2020'den sonra bir kez daha şampiyon oldu.
    • 05.06.2022 - 09:21
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    Iga Swiatek bir kez daha Roland Garros şampiyonu

    Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu.

    Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasının tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Swiatek ile 18 numaralı seribaşı Gauff karşı karşıya geldi.

    Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve toplam 68 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Swiatek, 2020 yılının ardından Fransa Açık'ta bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Iga Swiatek bir kez daha Roland Garros şampiyonu #1

    Yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı

    21 yaşındaki Swiatek, yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı.

    Turnuvada yarın tek erkekler finalinde kariyerinin 22. grand slam şampiyonluğunu kovalayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile ilk kez final heyecanı yaşayan Norveçli Casper Ruud karşılaşacak.

    Iga Swiatek bir kez daha Roland Garros şampiyonu #2

    Iga Swiatek bir kez daha Roland Garros şampiyonu #3

    Iga Swiatek bir kez daha Roland Garros şampiyonu #4


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