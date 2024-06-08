Iga Swiatek, Fransa Açık'ta üst üste 3. kez şampiyon oldu Kadınlar dünya 1 numarası Iga Swiatek finalde Jasmine Paolini'yi 2-0 yenerek üst üste üçüncü, toplamda ise dördüncü Roland Garros şampiyonluğuna ulaştı.

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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Roland Garros (Fransa Açık) tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini karşı karşıya geldi.

Swiatek 1 saat 8 dakika süren karşılaşmayı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanarak Roland Garros'ta üst üste üçüncü, toplamda ise dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

Beşinci şampiyonluğuna ulaştı

Kariyerinin beşinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan Polonyalı raket, 2020, 2022 ve 2023'te Fransa Açık, 2022'de ise Amerika Açık sahnelerinde kupayı kaldırmıştı.

Paolini, dünya 7 numarası oldu

İlk kez bir Grand Slam finaline yükselmeyi başaran Jasmine Paolini ise yeni hafta itibarıyla dünya 7 numarasına yükselmeyi garantiledi.

İtalyan raket, yarın TSİ 12:30'da oynanacak çift kadınlar finalinde partneri Sarra Errani ile Coco Gauff ve Katerina Siniakova ikilisine karşı mücadele edecek.