Iga Swiatek ve Jasmine Paolini, tek kadınlarda Fransa Açık finaline yükseldi

AA
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki yarı final maçları yapıldı.
2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Iga Swiatek, 2022 finalisti Coco Gauff'u (3 numaralı seribaşı) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.
Paolini, Swiatek'in rakibi oldu
Diğer eşleşmede ise kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Jasmine Paolini ile dünya 38 numarası Mirra Andreeva karşılaştı.
Paolini, 17 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Swiatek'in rakibi oldu.
Final 8 Haziran'da
Roland Garros tek kadınlar finali, 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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