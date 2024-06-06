Iga Swiatek ve Jasmine Paolini, tek kadınlarda Fransa Açık finaline yükseldi Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini, adlarını finale yazdırdı.

AA

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki yarı final maçları yapıldı.

2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Iga Swiatek, 2022 finalisti Coco Gauff'u (3 numaralı seribaşı) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.

Paolini, Swiatek'in rakibi oldu

Diğer eşleşmede ise kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Jasmine Paolini ile dünya 38 numarası Mirra Andreeva karşılaştı.

Paolini, 17 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Swiatek'in rakibi oldu.

Final 8 Haziran'da

Roland Garros tek kadınlar finali, 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)