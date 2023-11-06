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Iga Swiatek, WTA Finalleri'nde son iki tenisçi arasına kaldı

Iga Swiatek, WTA Finalleri'nde son iki tenisçi arasına kaldı Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Aryna Sabalenka'yı mağlup eden Iga Swiatek, finale yükseldi.