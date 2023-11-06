Iga Swiatek, WTA Finalleri'nde son iki tenisçi arasına kaldı

AA
İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne, Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi.
Tekler yarı final müsabakasında, dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek karşılaştı.
Pegula ile karşılaşacak
Dün oynanması planlanmasına rağmen maç başlarında yaşanan şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen müsabakada, Swiatek, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Swiatek, yarın oynanacak finalde ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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