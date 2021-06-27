İki yıllık Wimbledon hasreti sona eriyor

Çim korttaki tek grand slam turnuvası olan ve salgın nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen Wimbledon'da, final maçlarının tam kapasite oynanması planlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de iptal edilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 134'üncüsü yarın başlayacak.

İngiltere'nin başkenti Londra, ilk kez 1877 yılında düzenlenen, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçlarına bir yıl aranın ardından ev sahipliği yapacak.

28 HAZİRAN-4 TEMMUZ’DA DÜZENLENECEK

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde organize edilecek.

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı turnuvanın son 2 gününe kadar kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 50'si oranında (günlük 21 bin) seyirci tribünlere alınacak.

14 bin 979 kişilik Merkez Kort, tekler finallerinin oynanacağı 10 ve 11 Temmuz'da tam kapasiteyle hizmet verecek.

2021 Wimbledon'da dağıtılan toplam ödül, önceki turnuvaya göre yüzde 7,85 azalarak 35 milyon 16 bin sterline, tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonlarına verilen ödül ise 2,35 milyondan 1,7 milyon sterline düştü.