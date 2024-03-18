Indian Wells'te Iga Swiatek şampiyon oldu

AA
Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon belirlendi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek kadınlar finalinde, Iga Swiatek (1 numaralı seribaşı) ile Maria Sakkari (9) karşı karşıya geldi.
2022'nin ardından bir kez daha kazandı
Polonyalı Swiatek, Yunan rakibini 1 saat 8 dakika sonunda 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek 2022'nin ardından turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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