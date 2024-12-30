İpek Öz, Avustralya'daki WTA 125 turnuvasında ana tabloya kaldı

AA & Ensonhaber
Kadınlar dünya sıralamasının 234. basamağındaki milli tenisçi İpek Öz, Avustralya'nın başkenti Canberra'da düzenlenen organizasyonun elemelerinde, klasmanın 186. sırasındaki Rus Elena Pridankina ile karşılaştı.
25 yaşındaki milli tenisçi, korttan 2-0 (6-1, 6-2) galip ayrılarak Kadınlar Tenis Birliği (WTA) faaliyet programındaki toplam 125 bin dolar ödüllü turnuvada adını ana tabloya yazdırdı.
RAKİBİ AVUSTRALYA'DAN
İpek, ilk turda ev sahibi ülkeden Taylah Preston'ın karşısına çıkacak.
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