Japon tenisçi Naomi Osaka, Fransa Açık'tan çekildi

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda basın toplantısına katılmadığı için "ihraç" tehdidiyle karşı karşıya kalan Naomi Osaka, turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Tek kadınlarda dünya 2 numarası Naomi Osaka, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 2018 yılında şampiyon olduğu ABD Açık'tan beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini belirtti.

BASKILARA KARŞI KOYAMADI

4 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki Japon tenisçi, "Paris'te zaten savunmasız ve endişeli hissediyordum. Kendimle ilgilenmemin ve basın toplantılarını atlamanın daha iyi olacağını düşündüm. Şu anda turnuva, diğer oyuncular ve kendi iyiliğim için en iyi şeyin çekilmem olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İlk tur maçının ardından basının karşısına çıkmadığı için 15 bin dolar para cezası verilen Osaka'nın, medya boykotunu devam ettirmesi halinde turnuvadan ihraç edilebileceği belirtilmişti.

SERENA WILLIAMS DESTEK VERDİ

Tenis sporunun yaşayan efsanelerinden Serena Williams da Osaka’ya destek çıktı. Williams açıklamalarında, Naomi Osaka’yı anladığını belirtti. Williams, “Naomi’yi anlıyorum. Keşke ona sarılabilsem çünkü nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Farklı karakterlere sahibiz, insanlar birbirinden farklı. Herkes bir şeylerin üstesinden farklı şekillerde geliyor. Nasıl istiyorsa öyle üstesinden gelmesine izin vermelisiniz.” açıklamasını yaptı.