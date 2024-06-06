Jasmine Paolini ve Mirra Andreeva, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi
AA

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen grand slam turnuvası Açık'a (Roland Garros), teklerdeki çeyrek final maçlarıyla devam edildi.

Jasmine Paolini, Elena Rybakina'yı (4 numaralı seribaşı) 6-2, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yoluna devam etti.

17 yaşındaki Mirra Andreeva ise Aryna Sabalenka'yı (2) turnuvanın dışına itti. Andreeva, ilk seti 7-6 kaybettiği karşılaşmanın sonraki setlerini 6-4'lük skorla kazanarak tur atladı.

Rakip olacaklar

Kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan İtalyan tenisçi Paolini ile Rus raket Andreeva, karşı karşıya gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)