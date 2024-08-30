Kadın tenisinde 2024 Türkiye Şampiyonu Melis Sezer! İstanbul'da düzenlenen 2024 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlarda Melis Sezer şampiyonluğa ulaştı.

AA

İstanbul'da düzenlenen 2024 Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finalinin heyecanı yaşandı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübünde düzenlenen Büyükler Tenis Şampiyonası'nda kadınlar finalinde Melis Sezer ile Doğa Türkmen karşılaştı.

MELİS SEZER, ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

Melis, 3-6, 6-3, 6-4 biten setler sonucunda rakibini 2-1 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

KUPALARA TAKDİM EDİLDİ

Dereceye giren sporculara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Altun takdim etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)