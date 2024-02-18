Katar Açık Tenis Turnuvası'nda Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı

AA
Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon final maçıyla belli oldu.
Başkent Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasının tekler finalinde, Polonyalı dünya 1 numarası Iga Swiatek ile klasmanın 4. basamağındaki Kazak Elena Rybakina karşı karşıya geldi.
Swiatek yeniden şampiyon
22 yaşındaki Swiatek, rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Katar'da bir kez daha şampiyonluğa uzandı. Swiatek, son iki turnuvayı da galip noktalamıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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