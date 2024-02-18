Katar Açık Tenis Turnuvası'nda Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı Iga Swiatek, Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste 3. kez şampiyon oldu.

AA

Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon final maçıyla belli oldu.

Başkent Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasının tekler finalinde, Polonyalı dünya 1 numarası Iga Swiatek ile klasmanın 4. basamağındaki Kazak Elena Rybakina karşı karşıya geldi.

Swiatek yeniden şampiyon

22 yaşındaki Swiatek, rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Katar'da bir kez daha şampiyonluğa uzandı. Swiatek, son iki turnuvayı da galip noktalamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)