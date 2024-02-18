Katar Açık Tenis Turnuvası'nda Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
AA

Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon final maçıyla belli oldu.

Başkent Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasının tekler finalinde, Polonyalı dünya 1 numarası Iga Swiatek ile klasmanın 4. basamağındaki Kazak Elena Rybakina karşı karşıya geldi.

Swiatek yeniden şampiyon

22 yaşındaki Swiatek, rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Katar'da bir kez daha şampiyonluğa uzandı. Swiatek, son iki turnuvayı da galip noktalamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)