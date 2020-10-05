- Haberler
- Tenis Haberleri
- Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da şampiyon
Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da şampiyon
Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 12:55
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen Grade 4 seviye ITF Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Melisa Şenli, çiftlerde Bulgar partneri Denislava Glushkova ile şampiyon oldu.
RAKİPLERİNİ 2-0 YENDİLER
Melisa-Glushkova çifti, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri turnuvada set kaybı yaşamadan geldikleri final karşılaşmasında Yunan Despoina Mastrodima-Dimitra Pavlou ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.