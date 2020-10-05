Dolar
7.7685
0.1353%
Euro
9.1289
0.355%
Altın
1899.89
0.0305%
Borsa
1156.85
1.0322%
G. Altın
474.133
0.0557%
Bitcoin
83253.88
0.9625%
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da şampiyon

    Genç tenisçi Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da düzenlenen turnuvada çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 12:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Melisa Şenli, Kuzey Makedonya'da şampiyon

    Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen Grade 4 seviye ITF Gençler Turnuvası'nda mücadele eden Melisa Şenli, çiftlerde Bulgar partneri Denislava Glushkova ile şampiyon oldu.

    RAKİPLERİNİ 2-0 YENDİLER

    Melisa-Glushkova çifti, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettikleri turnuvada set kaybı yaşamadan geldikleri final karşılaşmasında Yunan Despoina Mastrodima-Dimitra Pavlou ikilisini 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

    Melisa Şenli, Kuzey Makedonya da şampiyon #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir