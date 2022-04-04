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    Miami Açık Tenis Turnuvası'nda 18'lik Alcaraz şampiyon

    Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud'u 2-0 yenen İspanyol Carlos Alcaraz kazandı.
    • AA
    • 04.04.2022 - 02:02
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    Miami Açık Tenis Turnuvası'nda 18'lik Alcaraz şampiyon

    ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek erkekler finalinde, 6 numaralı seribaşı Ruud ile 14 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı.

    MİAMİ AÇIK'IN EN GENÇ ERKEK ŞAMPİYONU

    18 yaşındaki Alcaraz, 3-0 geriye düştüğü ilk seti 7-5, ikinci seti ise 6-4'lük skorla hanesine yazdırarak Miami Açık tarihinin en genç erkek şampiyonu unvanını aldı.

    Miami Açık Tenis Turnuvası nda 18 lik Alcaraz şampiyon #1

    KARİYERİ,NDEKİ ÜÇÜNCÜ BAŞARISI

    Masters turnuvalarındaki ilk, kariyerindeki 3. tekler şampiyonluğunu yaşayan Alcaraz (18 yaş, 333 gün); Michael Chang (18 yaş, 158 gün) ve Rafael Nadal'dan (18 yaş, 318 gün) sonra Masters turnuvası kazanan 3. en genç tenisçi oldu.

    Miami Açık Tenis Turnuvası nda 18 lik Alcaraz şampiyon #2


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