Miami Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Jannik Sinner Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan sporcu Jannik Sinner şampiyon oldu.

AA

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 tenis turnuvası finalinde Bulgar raket Grigor Dimitrov ile karşılaşan İtalyan isim Jannik Sinner, bir saat 13 dakika süren maçı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.

Bu yıl yükselen form grafiğiyle (22 galibiyet, 1 mağlubiyet) dikkati çeken Sinner, Miami'de ilk, Masters turnuvalarında ise ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Dünya sıralamasında ikinci sıraya çıktı

Son Avustralya Açık şampiyonu Sinner, Miami'deki zaferiyle dünya sıralamasında da ikinci basamağa yerleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)