Miami Açık'ta kadınlar finalinin adı belli oldu

Miami Açık'ta kadınlar finalinde, dünya 1 numarası Ashleigh Barty, 9'uncu basamakta bulunan Bianca Andreescu ile karşılaşacak.

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda sona yaklaşılıyor.

Kadınlar yarı final maçında dünya 1 numarası Ashleigh Barty ile sıralamanın 5'inci basamağında bulunan Elina Svitolina korta çıktı. Avustralyalı tenisçi Barty, rakibini her ikisi sette de 6-3 ile geçti ve adını finale yazdırdı.

24 yaşındaki tenisçi, şubat ayında kazandığı Avustralya'daki WTA etkinliğinin ardından bu sene ikinci kez kupa için mücadele edecek.

FİNALDE ANDREESCU VE BARTY KARŞILAŞACAK

Büyük bir çekişmeye sahne olan diğer yarı final mücadelesinde ise Kanadalı Bianca Andreescu ile Maria Sakkari karşılaştı.

Dünya 9 numarası olan Andreescu, sıralamada 25'inci olan Sakkari'yi setlerde 2-1 mağlup etti. 20 yaşındaki Andreescu böylelikle finalde Ashleigh Barty'nin rakibi oldu.