Milli tenisçi Cem İlkel’den tarihi galibiyet! Milli tenisçi Cem İlkel, wild card ile katıldığı ATP 250 Turnuvası Sofia Open’ın ikinci turunda turnuvanın 6 numaralı seri başı, dünya 45 numarası Max Purcell'i 6-3, 4-6, 6-4 yenerek kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline yükseldi.

İHA

Milli tenisçi Cem İlkel, ATP 250 Turnuvası Sofia Open’ın ikinci turunda turnuvanın 6 numaralı seri başı, dünya 45 numarası Max Purcell ile karşılaştı.

İlk sette ilk servislerinden yüzde 73 ile puan çıkaran Cem İlkel, ikinci oyunda yakaladığı servis kırma puanını değerlendirip servislerinde etkili olarak 3-0 öne geçti.

Hem servis oyunlarında hem de rakibin servislerinde rakibine üstünlük kuran milli sporcu, 9. oyunda servisindeki dördüncü set puanını değerlendirerek ilk seti 6-3 ile hanesine yazdırdı.

Karar setine taşındı

İkinci sette servislerini etkili kullanan Avustralyalı raket Max Purcell, seti 6-4 kazanarak maçı karar setine taşıdı.

İki raketin de servisine tutunduğu final setinde dört oyun sonrasında 5. oyununda servis kıran Cem İlkel, servislerine tutunmayı da başardı.

En büyük galibiyetini aldı

Cem, son servis oyununda 0-30 geriye düşse de servisini kaybetmedi ve geri dönmeyi başararak kariyerindeki en büyük galibiyeti elde etti.

ATP düzeyinde çeyrek finale yükselen üçüncü Türk raket olan İlkel’in çeyrek finalde rakibi turnuvanın 1 numaralı seri başı, dünya 27 numarası Lorenzo Musetti ve Jack Draper maçının galibi olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)