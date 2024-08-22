Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ana tabloya kalamadı Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinin finalinde Belaruslu Aliaksandra Sasnovich’e 2-0 yenilerek ana tabloya kalma şansını kaybetti.

AA

Dünya 152 numarası Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda dünya 101 numarası Sasnovich'le karşılaştı.

Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Zeynep Sönmez, elemelerin finalinde Belaruslu rakibi Aliaksandra Sasnovich'e 2-0 yenildi.

ANA TABLOYA KALAMADI

İlk seti 6-2 kaybeden Zeynep, tie-break'e giden ikinci seti de 7-6 yitirdi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak elendi. Sönmez bu sonuçla ana tabloya kalamadı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)