Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta Macar rakibini yendi

Haber Merkezi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde önemli bir başarıya imza attı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Zeynep Sönmez, New York'ta düzenlenen ABD Açık elemelerinin ilk turunda Macar raket Dalma Galfi ile karşılaştı. 22 numaralı seribaşı olan rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Zeynep, turnuvada ikinci tura yükselmeyi başardı.
TENİSTE BAŞARILI BİR İSİM
Zeynep Sönmez, bu galibiyetle Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.
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