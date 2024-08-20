Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta Macar rakibini yendi
Haber Merkezi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Zeynep Sönmez, New York'ta düzenlenen ABD Açık elemelerinin ilk turunda Macar raket Dalma Galfi ile karşılaştı. 22 numaralı seribaşı olan rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Zeynep, turnuvada ikinci tura yükselmeyi başardı.

TENİSTE BAŞARILI BİR İSİM

Zeynep Sönmez, bu galibiyetle Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.