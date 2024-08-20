Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta Macar rakibini yendi Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerindeki ilk turda Macar raket Dalma Galfi'yi mağlup ederek ikinci tura yükseldi. New York'ta gerçekleşen mücadelede Sönmez, güçlü rakibine set vermeden galip geldi.

Haber Merkezi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık elemelerinde önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Zeynep Sönmez, New York'ta düzenlenen ABD Açık elemelerinin ilk turunda Macar raket Dalma Galfi ile karşılaştı. 22 numaralı seribaşı olan rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Zeynep, turnuvada ikinci tura yükselmeyi başardı.

TENİSTE BAŞARILI BİR İSİM

Zeynep Sönmez, bu galibiyetle Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.