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    Naomi Osaka, olası ödülünü deprem mağdurlarına bağışlayacak

    Japon tenisçi Naomi Osaka, Western & Southern Açık'tan elde edeceği geliri Haiti'deki depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 12:30
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    Naomi Osaka, olası ödülünü deprem mağdurlarına bağışlayacak

    Kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan ve babası Haiti doğumlu olan 23 yaşındaki tenisçi Naomi Osaka, sosyal medya hesabından depremzedelere destek sözü verdi.

    Kadınlar dünya 2 numarası Osaka, geçen yıl mücadele ettiği ABD Açık'ta kullandığı maskelere, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin isimlerini yazmıştı.

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    Toplam 3 milyon dolar ödüllü Western & Southern Açık, ABD'nin Cincinnati kentinde 14-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

    Haiti Sivil Savunma Ajansı, cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1.297'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 5 bin 700'ü geçtiğini belirtti.

    Naomi Osaka, olası ödülünü deprem mağdurlarına bağışlayacak #1

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