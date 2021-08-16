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Naomi Osaka, olası ödülünü deprem mağdurlarına bağışlayacak
Japon tenisçi Naomi Osaka, Western & Southern Açık'tan elde edeceği geliri Haiti'deki depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 12:22
- Güncelleme : 16.08.2021 - 12:30
Kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan ve babası Haiti doğumlu olan 23 yaşındaki tenisçi Naomi Osaka, sosyal medya hesabından depremzedelere destek sözü verdi.
Kadınlar dünya 2 numarası Osaka, geçen yıl mücadele ettiği ABD Açık'ta kullandığı maskelere, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybedenlerin isimlerini yazmıştı.
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Toplam 3 milyon dolar ödüllü Western & Southern Açık, ABD'nin Cincinnati kentinde 14-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Haiti Sivil Savunma Ajansı, cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1.297'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 5 bin 700'ü geçtiğini belirtti.