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Naomi Osaka Tokyo'ya veda etti
Tokyo Olimpiyatları'nın favorilerinden biri olarak gösterilen ünlü tenisçi Naomi Osaka çeyrek final göremeden oyunlara veda etti.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 11:12
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde teniste, tek kadınlar üçüncü tur maçında dünya 2 numarası Naomi Osaka elendi.
FAVORİ GÖSTERİLİYORDU
Ariake Tenis Merkezi'nde yapılan maçta dünya 42 numarası Çek sporcu Marketa Vondrousova ile karşılaşan Osaka, rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.
Oyunların açılış şöleninde olimpiyat ateşini yakan ve turnuvada favori gösterilen Japon tenisçi, evindeki organizasyonda çeyrek finali göremedi.