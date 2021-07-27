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    Naomi Osaka Tokyo'ya veda etti

    Tokyo Olimpiyatları'nın favorilerinden biri olarak gösterilen ünlü tenisçi Naomi Osaka çeyrek final göremeden oyunlara veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 11:12
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    Naomi Osaka Tokyo'ya veda etti

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde teniste, tek kadınlar üçüncü tur maçında dünya 2 numarası Naomi Osaka elendi.

    FAVORİ GÖSTERİLİYORDU

    Ariake Tenis Merkezi'nde yapılan maçta dünya 42 numarası Çek sporcu Marketa Vondrousova ile karşılaşan Osaka, rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

    Oyunların açılış şöleninde olimpiyat ateşini yakan ve turnuvada favori gösterilen Japon tenisçi, evindeki organizasyonda çeyrek finali göremedi.

    Naomi Osaka Tokyo ya veda etti #1

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