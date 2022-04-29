Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, tek kadınlar yarı finalinde dünya ve olimpiyat şampiyonu 1 numaralı seri başı İspanyol Carolina Marin ile karşılaştı.

Karşılaşmayı kaybeden milli badmintoncu, bronz madalyanın sahibi oldu.