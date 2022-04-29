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    Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü oldu

    Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
    • AA
    • 29.04.2022 - 22:12
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    Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda üçüncü oldu

    Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, tek kadınlar yarı finalinde dünya ve olimpiyat şampiyonu 1 numaralı seri başı İspanyol Carolina Marin ile karşılaştı.

    Karşılaşmayı kaybeden milli badmintoncu, bronz madalyanın sahibi oldu.

    Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası nda üçüncü oldu #1


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