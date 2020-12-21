Novak Djokovic 300 hafta zirvede kaldı

Sırp tenisçi Novak Djokovic, tek erkekler dünya sıralamasında 300 hafta zirvede yer almayı başaran ikinci tenisçi oldu.

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

33 yaşındaki tenisçi, tek erkekler dünya sıralamasında 300 hafta zirvede yer almayı başardı.

FEDERER'DEN SONRA İKİNCİ TENİSÇİ OLDU

İspanyol Rafael Nadal'ın önünde zirvede yer almaya devam eden Djokovic, tek erkekler tenis tarihinde İsviçreli Roger Federer'den sonra bunu başaran ikinci tenisçi oldu.

Djokovic, gelecek yıl mart ayına kadar bu başarısını sürdürmeye devam ederse Federer'in 310 haftalık rekorunu geride bırakarak tek erkekler dünya sıralamasında en uzun süre zirvede kalan tenisçi olacak.