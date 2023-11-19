Novak Djokovic, ATP Finalleri'nde finale yükseldi

AA
İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 2 numarası İspanyol CarlosAlcaraz karşılaştı.
1 saat 28 dakika süren mücadeleyi baştan sona önde götüren Djokovic, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0'la geçti.
Djokovic, Federer'i geçebilir
Bugün TSİ 20.00'de başlayacak finalde, dünya 4 numarası Sinner ile karşılaşacak 36 yaşındaki tenisçi, bu maçı da kazanması halinde, İsviçreli Roger Federer'i geçerek 7 kez ile organizasyon tarihinin teklerde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan tenisçisi olacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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