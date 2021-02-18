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    Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta finale yükseldi

    Aslan Karatsev'i 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, adını finale yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 15:02
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 15:16
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    Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta finale yükseldi

    Teniste tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, elemelerden gelerek yarı finale yükselen ve müthiş bir turnuvaya imza atan 27 yaşındaki Rus raket Aslan Karatsev'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setler sonucu 3-0 mağlup etti.

    8 FİNALİ DE KAZANDI

    Finale yükselen Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta bunu 9. kez başardı. Sırp tenisçi, daha önce çıktığı 8 finalde de zafere uzanmıştı.

    Djokovic'in finaldeki rakibi, Daniil Medvedev (Rusya) - Stefanos Tsitsipas (Yunanistan) yarı finalinin galibi olacak.

    Novak Djokovic, Avustralya Açık ta finale yükseldi #1

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