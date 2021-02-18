Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta finale yükseldi

Aslan Karatsev'i 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, adını finale yazdırdı.

Teniste tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, elemelerden gelerek yarı finale yükselen ve müthiş bir turnuvaya imza atan 27 yaşındaki Rus raket Aslan Karatsev'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setler sonucu 3-0 mağlup etti.

8 FİNALİ DE KAZANDI

Finale yükselen Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta bunu 9. kez başardı. Sırp tenisçi, daha önce çıktığı 8 finalde de zafere uzanmıştı.

Djokovic'in finaldeki rakibi, Daniil Medvedev (Rusya) - Stefanos Tsitsipas (Yunanistan) yarı finalinin galibi olacak.