- Haberler
- Tenis Haberleri
- Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta finale yükseldi
Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta finale yükseldi
Aslan Karatsev'i 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, adını finale yazdırdı.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 15:02
- Güncelleme : 18.02.2021 - 15:16
Teniste tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, elemelerden gelerek yarı finale yükselen ve müthiş bir turnuvaya imza atan 27 yaşındaki Rus raket Aslan Karatsev'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setler sonucu 3-0 mağlup etti.
8 FİNALİ DE KAZANDI
Finale yükselen Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta bunu 9. kez başardı. Sırp tenisçi, daha önce çıktığı 8 finalde de zafere uzanmıştı.
Djokovic'in finaldeki rakibi, Daniil Medvedev (Rusya) - Stefanos Tsitsipas (Yunanistan) yarı finalinin galibi olacak.