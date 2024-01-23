Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, yarı finale çıktı. 36 yaşındaki başarılı tenisçinin rakibi İtalyan Jannik Sinner oldu.

AA

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 10. günündeki çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 45 dakika süren karşılaşmada Novak Djokovic, 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 7-6, 4-6, 6-2 ve 6-3 setlerle 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Djokovic, 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Sinner'le eşleşti

36 yaşındaki Djokovic, yarı finalde İtalyan tenisçi Jannik Sinner ile karşılaşacak.

İki raket geçen yıl Wimbledon yarı finalinde eşleşmiş, Djokovic korttan 3-0 galip ayrılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)