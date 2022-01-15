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Novak Djokovic Avustralya'da gözaltına alındı

Novak Djokovic Avustralya'da gözaltına alındı

Avustralya hükümeti tarafından ikinci kez vizesi iptal olan Novak Djokovic kararın kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurmuştu, bu sabah gözaltına alındığı açıklandı.