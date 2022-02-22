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    Novak Djokovic, bir turnuvaya daha katılamayacak

    Koronavirüs aşısı olmayı reddeden Novak Djokovic, gelecek ay düzenlenecek Indian Wells Masters'ta aşı kısıtlamalarında değişim yaşanmaması halinde katılamayacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 17:45
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    Novak Djokovic, bir turnuvaya daha katılamayacak

    Avustralya'dan sınır dışı edilmesinin ardından Dubai Tenis Şampiyonası'na katılarak uzun bir aranın ardından ilk kez korta çıkan Novak Djokovic, Covid-19 salgını nedeniyle getirilen aşı kısıtlamalarının, kariyerini zorladığından bahsetti.

    "BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE OYNAYAMAYACAĞIM"

    Basın toplantısı düzenleyen 34 yaşındaki tenisçi, 7-20 Mart tarihlerinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek Indian Wells Masters'a katılmak istemesine rağmen vize alamadığını belirterek, "Bugüne kadar birçok başvuruda bulunmama rağmen hala ABD'ye giremiyorum. Bu şekilde devam ederse orada oynayamayacağım. Ama neler olacağını göreceğiz. Belki gelecek haftalar içinde kısıtlamalara ilişkin bazı şeyler değişebilir." ifadelerini kullandı.

    Novak Djokovic, bir turnuvaya daha katılamayacak #1

    "ÜÇ AY BOYUNCA KORTA ÇIKAMADIM"

    Kısıtlamalar nedeniyle uzun bir ara tenisten uzak kaldığını hatırlatan Djokovic, "Yaklaşık üç ay boyunca korta çıkamadım. Sezonu Dubai'de açmaktan daha iyi bir yer olamazdı. Yeniden maç deneyimi yaşayabilmek için en iyi tercih buydu ve taraftarın sevgi gösterilerinden büyük memnuniyet duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmayı reddetmesinin ardından ülkeden sınır dışı edilmesi nedeniyle geçen ay düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamamıştı.

    İspanyol Rafael Nadal, bu turnuvada elde ettiği şampiyonlukla Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakarak 21 şampiyonlukla en çok grand slam kazanan erkek tenisçi unvanını elde etmişti.

    Djokovic, Dubai Tenis Şampiyonası'nın ilk turunda İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek üst tura kalmıştı.

    Novak Djokovic, bir turnuvaya daha katılamayacak #2


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