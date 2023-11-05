Novak Djokovic, Paris Masters'ta şampiyonluğa ulaştı

AA
ATP 1000 serisi organizasyonunun finalinde, Sırp Djokovic ile dünya 17 numarası Bulgar Grigor Dimitrov karşılaştı.
36 yaşındaki Djokovic, 1 saat 38 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kupaya ulaştı.
Paris'te 7. zaferini kazandı
ATP 1000 serisi turnuvalarında 40'ıncı, Paris Masters'ta ise 7'nci şampiyonluğa ulaşan tek oyuncu konumuna gelen Djokovic, sezonu dünya sıralamasının zirvesinde tamamlamayı büyük ölçüde garantiledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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