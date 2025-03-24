Novak Djokovic, Rafael Nadal'ı geride bıraktı

AA & Ensonhaber

37 yaşındaki Sırp sporcu Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisi turnuvası Miami Açık'ta Arjantinli Camilo Ugo Carabelli'yi 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek 411. maç galibiyetini elde etti ve rekora imza attı.

İspanyol raket Nadal, 410 galibiyetle listenin 2. sırasında yer alırken, İsviçreli Roger Federer ise 381 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİBİ İTALYAN

Dünya 5 numarası Djokovic, turnuvanın son 16 turunda yarın İtalya'dan Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.