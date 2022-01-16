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    Novak Djokovic, sınır dışı ediliyor

    Avustralya Mahkemesi, Sırp tenisçi Djokovic'in vizesini iptal etti. Dünyaca ünlü isim, Avustralya Açık'ta mücadele edemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.01.2022 - 10:42
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    Novak Djokovic, sınır dışı ediliyor

    Avustralya Açık'ı 9 kez kazanan dünya 1 numarası Novak Djokovic'in 21. grand slam turnuvasını kazanma hayali suya düştü. Avustralya Federal Mahkemesi, aşı olmayı reddeden Sırp raket için kararını verdi.

    VİZESİ İPTAL EDİLDİ

    Avustralya Federal Mahkemesi, teniste tek erkekler dünya 1 numarası için kararını verdi. Mahkeme, Novak Djokovic'in itirazlarını reddetti ve vizesini iptal etti.

    Novak Djokovic, sınır dışı ediliyor #1


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