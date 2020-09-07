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    Novak Djokovic, topu hakeme attığı için Amerika Açık’ta diskalifiye oldu

    Novak Djokovic, topu hakeme attığı için Amerika Açık’ta diskalifiye oldu

    Sırp tenisçi Novak Djokovic, Amerika Açık 4. Tur maçında attığı topun çizgi hakemine gelmesi nedeniyle turnuvadan ihraç edildi.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 01:11
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 01:11
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    Teniste Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Amerika Açık’a hakem kararıyla veda etti.

    RASTGELE GİDEN TOP, HAKEMİN BOĞAZINA ÇARPTI

    Turnuvanın 4. turunda İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta ile karşı karşıya gelen Sırp raket, maçın ilk setinde rastgele gönderdiği topun çizgi hakeminin boğazına isabet etmesi sonucu turnuvadan diskalifiye edildi.

    Novak Djokovic, topu hakeme attığı için Amerika Açık’ta diskalifiye oldu

    Novak Djokovic, topu hakeme attığı için Amerika Açık’ta diskalifiye oldu #1

    3 KEZ 1. OLDUĞU TURNUVADA DİSKALİFİYE OLDU

    Bu kararla Djokovic’in karşılaştığı rakibi Pablo Carreno Busta, çeyrek finale yükselen isim oldu.

    Novak Djokovic, daha önce Amerika Açık’ta 2011, 2015 ve 2018 yıllarında tek erkeklerde şampiyon olmuştu.

    Novak Djokovic, topu hakeme attığı için Amerika Açık’ta diskalifiye oldu #2

    Novak Djokovic, topu hakeme attığı için Amerika Açık’ta diskalifiye oldu #3

    Novak Djokovic, topu hakeme attığı için Amerika Açık’ta diskalifiye oldu #4

    Novak Djokovic, topu hakeme attığı için Amerika Açık’ta diskalifiye oldu #5

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