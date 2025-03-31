Novak Djokovic'i yenen Jakub Mensik, Miami Açık'ta şampiyon oldu
AA & Ensonhaber

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası'nın finalinde 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.

Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.

DJOKOVIC, REKOR KIRMIŞTI

Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.

Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirmişti.

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Emre Çalışkan
Editor