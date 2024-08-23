Ons Jabeur, sakatlığı nedeniyle ABD Açık'ta korta çıkamayacak

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Eski dünya 2 numarası Tunuslu tenisçi Ons Jabeur, omuz sakatlığı nedeniyle ABD Açık'ta mücadele edemeyecek.

Jabeur, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Üzgünüm ki ABD Açık başlayana kadar omzum iyileşmeyecek. Yüzde 100'ümü vermem gerektiğini hissediyorum ama şu an bu mümkün değil. Hayatta inişler ve çıkışlar vardır. Bazen negatif anlarda bile olumlu tarafları görmek gerekir. Bu yıl benim için zor geçti ama biliyorum ki bir yerlerde ışık var. Bana acil şifalar dilemek isteyenlere minnettarım. Daha güçlü bir şekilde döneceğime söz veriyorum.