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    Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

    Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
    • AA
    • 01.07.2021 - 06:36
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    Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı

    Tokyo'daki Paralimpik Oyunlarda bir sporcumuz daha ülkemizi temsil edecek.

    Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli tenisçimiz Büşra Ün, Uluslararası Paralimpik Komitesi’nden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Bu sonuçla kota sayımız 8 farklı branşta toplam 44 oldu." ifadeleri kullanıldı.

    Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları na kota aldı #1

    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KUTLAMA

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Paralimpik Komitesinden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli tenisçi Büşra Ün'ü kutladı.

    Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları na kota aldı #2

    Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında, "Kadınlar tekerlekli sandalye tenisinde 2016 yılında Rio Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanarak bir ilki gerçekleştiren milli tenisçimiz Büşra Ün, başarılarına bir yenisi ekleyerek Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Büşra kardeşimi yürekten kutluyor, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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