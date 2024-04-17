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Rafael Nadal, Barcelona Açık'a 2. turda veda etti

Rafael Nadal, Barcelona Açık'a 2. turda veda etti Barcelona Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Avustralyalı Alex de Minaur'a 2-0 yenilen efsane isim Rafael Nadal, organizasyona veda etti.