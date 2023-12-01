Rafael Nadal, bir yıllık aranın ardından kortlara dönüyor

AA

Sakatlığı nedeniyle sene başından bu yana kortlara çıkamayan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 2024 sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılacağını duyurdu.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

Bu şekilde bir sonu, hak etmediğimi düşünüyorum. Tüm spor hayatım boyunca hep çalıştım ve bu nedenle emekliliğim, bir basın toplantısıyla olmayacak. Kariyerimi, olması gereken gibi bitirmek için çok çalışacağım. Bir yıl turnuva dışı kalmamın ardından, dönmek için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Sezonun ilk haftası, Brisbane'de olacağımı duyurmak için hazırım.