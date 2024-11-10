Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 38 yaşındaki efsane tenisçi Rafael Nadal, geçtiğimiz ay profesyonel tenis kariyerini sonlandıracağını duyurmuştu.

Nadal, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Davis Cup’ta son kez korta çıkacak ve ardından tenis kariyerine veda edecek.

İspanyol raket, Dünya Kupası olarak bilinen Davis Cup’ta mücadele ettikten sonra kortlara bir daha geri dönmeyecek.

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

19-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyon öncesinde ise Nadal, çalışmalarına devam ediyor.

Dünyaca ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman videosuyla turnuvaya iyi bir şekilde hazırlandığını hayranlarına gösterdi.

Nadal'ın idman performansı beğeni yağmuruna tutuldu.