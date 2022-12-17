Rafael Nadal, otelcilik sektörüne girdi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, oteller zinciri sahibi Escarrer ailesiyle anlaşarak otelcilik sektörüne yatırım yaptı.

Gabriel Escarrer ile anlaşan 36 yaşındaki Nadal'ın "Zel" adıyla kuracakları yeni oteller zincirinin tanıtımı Madrid'de yapıldı.

Escarrer ve Nadal'ın uzun zamandır bu proje üzerinde çalıştıkları belirtilirken, ilk otelin İspanyol tenisçinin doğduğu ve yaşadığı yer olan Mallorca'da 2023 yazında açılacağı bildirildi.

Gelecek 4-5 yılda Madrid, Paris, Londra'nın da aralarında olduğu farklı kentlerde 20 kadar "Zel" otel açılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

"Çok heyecanlıyım"

Nadal, yaptığı kısa açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Otelcilik sektörüne her zaman çok tedirginlikle baktım ama ikimiz de Mallorcalı olarak birbirimize güveniyoruz. Zel ismi, dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Akdeniz'in gökyüzünden esinlenerek konuldu." dedi.

"Jübilem olabildiğince geç olacak"

İspanyol tenisçi, profesyonel kariyeriyle ilgili ise, "Önümde oldukça karışık bir takvim olduğu doğru. 20 yaşında değilim ama jübilem olabildiğince geç olacak. Artık farklı sektörlerle de uğraşabilirim." değerlendirmesinde bulundu.