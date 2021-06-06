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    Rafael Nadal, Roland Garros'ta 4. turda

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal dördüncü tura yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 10:02
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    Rafael Nadal, Roland Garros'ta 4. turda

    Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki üçüncü tur karşılaşmalarıyla devam etti.

    Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 45. basamağındaki Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-3'lük skorlarla kazandığı setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

    JENNIFER BRADY SAKATLANARAK MAÇTAN ÇEKİLDİ

    Kadınlar dünya sıralamasının 14. sırasındaki Jennifer Brady, klasmanın 25. sırasındaki Coco Gauff karşısında çıktığı üçüncü tur maçında ilk seti 6-1 geride kapattı. İkinci sette sakatlanan ABD'li oyuncu maçtan çekilince, Gauff dördüncü tura yükseldi.

    Yunan tenisçi Maria Sakkari, Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

    Rafael Nadal, Roland Garros ta 4. turda #1

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