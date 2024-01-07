Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildi!

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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan çekildiğini açıkladı.

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Melbourne'de yapılan kontrollerde kasımda mikro yırtık tespit edildi. Daha önce problem yaşadığım yerde değil ve bu iyi haber. Şu anda 5 setlik maçlarda maksimum seviyede mücadele etmeye hazır değilim. Bu geri dönüş için yıl boyunca çok çalıştım ve her zaman belirttiğim gibi hedefim 3 ay içinde en iyi seviyeme ulaşmak. Muhteşem Melbourne seyircisi önünde oynayamamak benim için üzücü. Burada, Avustralya'da oynamayı gerçekten çok istiyordum. Desteğiniz için hepinize teşekkürler, yakında görüşürüz.