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    Rafael Nadal set vermeden 4. turda

    Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Rafael Nadal, turnuvada 4. tura yükselme başarısı gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2021 - 16:42
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    Rafael Nadal set vermeden 4. turda

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seri başı Rafael Nadal, dördüncü tura yükseldi.

    SET VERMEDEN KAZANDI

    Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gününde korta çıkan İspanyol tenisçi Nadal, üçüncü tur mücadelesinde Büyük Britanyalı Cameron Norrie ile karşılaştı.

    Nadal, dünya klasmanında 69. sırada yer alan rakibini 7-5, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek, son 16 raket arasına kaldı.

    Turnuvadaki ilk üç maçını set vermeden alan İspanyol tenisçi, dördüncü turda 16 numaralı seri başı İtalyan Fabio Fognini ile karşılaşacak.

    İki tenisçinin bugüne kadar oynadığı 16 maçın 12'sini Nadal kazandı.

    Rafael Nadal set vermeden 4. turda #1

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