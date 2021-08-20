Euro
9.9568
-0.16%
Dolar
8.5267
0.23%
Altın
489.61
0.75%
Borsa
1.434
-0.38%
Bitcoin
399.489
4.66%
EXEN Coin
26.72
-0.66%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Rafael Nadal sezonu kapattı

    İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapadığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rafael Nadal sezonu kapattı

    İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağındaki sakatlık nedeniyle sezonu kapadığını açıkladı.

    2021 SONUNA KADAR KORTLARDAN UZAK KALACAK

    Tek erkeklerde dünya 4 numarası Nadal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayağındaki sakatlığın kendisine çok acı verdiğini ve zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek, 2021 yılı sonuna kadar kortlardan uzak kalacağını kaydetti.

    Bu yıl Wimbledon Tenis Turnuvası ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayan İspanyol sporcu, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta da yer alamayacak.

    Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu elde eden Nadal, bunların 13'ünü Fransa Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve birini Avustralya Açık'ta yaşamıştı. Tecrübeli tenisçi, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda teklerde, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ise çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

    Rafael Nadal sezonu kapattı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir