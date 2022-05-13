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    Rafael Nadal'dan Roma Açık Tenis Turnuvası'na erken veda

    Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal, 3. turda elendi.
    • 13.05.2022 - 00:59
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    Rafael Nadal'dan Roma Açık Tenis Turnuvası'na erken veda

    İtalya'nın başkenti Roma'da Foro Italico Spor Kompleksi’ndeki toprak kortlarda bu yıl 79'uncusu düzenlenen turnuvaya tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde 3. tur maçlarıyla devam edildi.

    Djokovic ve Zverev çeyrek finalde

    AA'nın haberine göre; Dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, İsviçreli Stan Wawrinka ile Merkez Kort’ta yaptığı mücadeleyi 6-2’lik iki setle 2-0 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.

    Dünya 3 numarası Alman Alexander Zverev de Avusturalyalı Alex De Minaur'u 6-3 ve 7-6(5)'lık setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finalist oldu.

    Rafael Nadal dan Roma Açık Tenis Turnuvası na erken veda #1

    Nadal'dan sürpriz veda

    Roma Açık'ta seribaşı raketler arasında ilk sürpriz sonuç, bu turnuvayı 10 kezle en çok kazanan isim olan, geçen yılın da şampiyonu İspanyol raket Nadal'ın elenmesiyle yaşandı. Merkez Kort'ta 2 saat 37 dakika süren mücadelede, 3 numaralı seribaşı Nadal, Kanadalı Denis Shapovalov'a 6-1, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybetti. Böylece Nadal, turnuvaya 3. turda veda etti.

    Rafael Nadal dan Roma Açık Tenis Turnuvası na erken veda #2

    Dünya 5 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus raket Karen Kaçanov'u 4-6, 6-0 ve 6-3'lük üç set sonunda 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Rafael Nadal dan Roma Açık Tenis Turnuvası na erken veda #3

    Swiatek, Azarenka karşısında fazla zorlanmadı

    Dünya 1 numarası ve Roma'da geçen yılın şampiyonu Polonyalı raket Iga Swiatek, son 16 turu mücadelesinde Belaruslu 17 numaralı seribaşı Victoria Azarenka’yı 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

    Rafael Nadal dan Roma Açık Tenis Turnuvası na erken veda #4

    Dünya 4 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka da ABD'li 14 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı 6-1 ve 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 yenerek, adını son 8 raket arasına yazdırdı.

    5 numaralı seribaşı Yunan raket Maria Sakkari, ABD'li 16 numaralı seribaşı Coco Gauff'u 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

    Roma Açık'a yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.


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