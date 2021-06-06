Roger Federer Fransa Açık'tan çekildi

Geçirdiği sakatlıklar sonrasında kendini çok fazla zorlamak istemeyen Roger Federer, Roland Garros'tan çekildiğini açıkladı.

Roland Garros yönetimi Federer'in çekildiğiyle ilgili bir açıklama yayınladı ve tecrübeli sporcunun çekilme kararı aldığını duyurdu.

Roger Federer ise, "Takımımla yaptığım görüşmenin ardından Fransa Açık'tan çekilme kararı aldım" dedi.

İsviçreli sporcu, iki dizinden geçirdiği ameliyata vurgu yaparken, dinlenmesi ve rehabilatasyon sonrası geri dönmesinin önemli olduğunu açıkladı.

WIMBLEDON 28 HAZİRAN’DA

Wimbledon öncesinde dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen efsane tenisçi, dördüncü turdaki Berrettini maçına çıkmayacak.

Federer'in 9'uncu şampiyonluğunu hedeflediği Wimbledon, 28 Haziran'da başlayacak.