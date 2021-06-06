Euro
10.5282
-0.21%
Dolar
8.6282
-0.45%
Altın
526.05
-0.18%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
311.261
-1.47%
EXEN Coin
34.51
-3.19%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Roger Federer Fransa Açık'tan çekildi

    Geçirdiği sakatlıklar sonrasında kendini çok fazla zorlamak istemeyen Roger Federer, Roland Garros'tan çekildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Roger Federer Fransa Açık'tan çekildi

    Roland Garros yönetimi Federer'in çekildiğiyle ilgili bir açıklama yayınladı ve tecrübeli sporcunun çekilme kararı aldığını duyurdu.

    Roger Federer ise, "Takımımla yaptığım görüşmenin ardından Fransa Açık'tan çekilme kararı aldım" dedi.

    İsviçreli sporcu, iki dizinden geçirdiği ameliyata vurgu yaparken, dinlenmesi ve rehabilatasyon sonrası geri dönmesinin önemli olduğunu açıkladı.

    WIMBLEDON 28 HAZİRAN’DA

    Wimbledon öncesinde dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen efsane tenisçi, dördüncü turdaki Berrettini maçına çıkmayacak.

    Federer'in 9'uncu şampiyonluğunu hedeflediği Wimbledon, 28 Haziran'da başlayacak.

    Roger Federer Fransa Açık tan çekildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir