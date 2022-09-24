Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
353.403
0.54%
BTXN Coin
8.11
1.12%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Roger Federer'in vedasında Rafael Nadal'ın gözyaşları

    Roger Federer'in vedasında Rafael Nadal'ın gözyaşları

    Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, Laver Cup'ta ezeli rakibi Rafael Nadal'la birlikte çıktığı maçla birlikte aktif kariyerini noktaladı. Efsane tenisçinin vedasına Nadal'ın ağlaması damga vurdu.
    • 24.09.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 14:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tenis tarihinin efsane ismi Roger Federer, Londra'da düzenlenen Laver Cup'ta gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı.

    Ezeli rakibi Rafael Nadal'la çiftler maçına çıkan Roger Federer, Jack Sock ve Frances Tiafoe ile karşı karşıya geldi.

    Rakibi Nadal ağladı

    Karşılaşmanın ardından Roger Federer ve Rafael Nadal gözyaşlarını tutamazken dünyanın dört bir yanından tenisseverler İsviçreli raketin vedasına tanıklık etti.

    İsviçreli yıldız tenisçi, sportmen ve alçakgönüllü karakteri, oyuna yaptığı katkıları, hırsı ve estetik vuruşlarıyla, tenisseverlerin gönlünde "Ekselansları" unvanıyla ödüllendirildi.

    Roger Federer in vedasında Rafael Nadal ın gözyaşları #1

    Tarihe geçti

    Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic arasında yaşanan ve "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan ezeli rekabet, tenisin yanı sıra spor tarihinin en parlak dönemleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bu üç tenisçi arasındaki maçları, milyonlarca sporsever ekran başından keyifle izledi.

    Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti. 103 ATP turnuvası şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok turnuva kazanan ikinci ismi konumundaki Roger Federer, Nadal (22) ve Djokovic'in (21) ardından 20 kezle tek erkeklerde en çok grand slam kazanan üçüncü tenisçi konumunda.

    Roger Federer in vedasında Rafael Nadal ın gözyaşları #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    İzmir'de orman yangını başladı
    3. Sayfa

    İzmir'de orman yangını başladı

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama
    3. Sayfa

    Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 106 tutuklama

    Görüş Bildir