Roger Federer'in vedasında Rafael Nadal'ın gözyaşları

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, Laver Cup'ta ezeli rakibi Rafael Nadal'la birlikte çıktığı maçla birlikte aktif kariyerini noktaladı. Efsane tenisçinin vedasına Nadal'ın ağlaması damga vurdu.

Tenis tarihinin efsane ismi Roger Federer, Londra'da düzenlenen Laver Cup'ta gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı.

Ezeli rakibi Rafael Nadal'la çiftler maçına çıkan Roger Federer, Jack Sock ve Frances Tiafoe ile karşı karşıya geldi.

Rakibi Nadal ağladı

Karşılaşmanın ardından Roger Federer ve Rafael Nadal gözyaşlarını tutamazken dünyanın dört bir yanından tenisseverler İsviçreli raketin vedasına tanıklık etti.

İsviçreli yıldız tenisçi, sportmen ve alçakgönüllü karakteri, oyuna yaptığı katkıları, hırsı ve estetik vuruşlarıyla, tenisseverlerin gönlünde "Ekselansları" unvanıyla ödüllendirildi.

Tarihe geçti

Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Sırp Novak Djokovic arasında yaşanan ve "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan ezeli rekabet, tenisin yanı sıra spor tarihinin en parlak dönemleri arasına adını altın harflerle yazdırdı. Bu üç tenisçi arasındaki maçları, milyonlarca sporsever ekran başından keyifle izledi.

Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti. 103 ATP turnuvası şampiyonluğuyla tüm zamanların en çok turnuva kazanan ikinci ismi konumundaki Roger Federer, Nadal (22) ve Djokovic'in (21) ardından 20 kezle tek erkeklerde en çok grand slam kazanan üçüncü tenisçi konumunda.